Konflikt bei Volkswagen-Konzern

Harte Auseinandersetzungen stehen zudem beim Volkswagen-Konzern an, wo seit dieser Woche über den Haustarif gesprochen wird. Europas grösster Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmassnahmen durchzusetzen. Die VW -Führung hat daher zehn Tarifverträge für die rund 120.000 Beschäftigten gekündigt. Das Management verlangt Nullrunden und unbezahlte Mehrarbeit bei entsprechender Auftragslage. Warnstreiks bei VW im neuen Jahr scheinen nach einer ersten frostigen Runde in Emden fast unvermeidlich zu sein.