«Champi» kreiste am Donnerstag über dem Pazifik in der stärksten Kategorie als Super-Taifun mit Böen von Tempo 220 und näherte sich Taiwan von Südosten her. Die Meteorologen erwarten, dass sich der Sturm abschwächen und vor allem Taiwans Nordosten ab dem späten Abend (Ortszeit) heftige Regenfälle bringen wird.