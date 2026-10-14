Die Betreiberfirma SpaceX habe das ukrainische Militär nicht über die Drosselung informiert. «Das hat zum Scheitern von einigen Missionen geführt», schrieb Beskrestnow. Er führte das Limit auf die «aktuelle politische Situation» zurück. Zuvor hatte bereits der Ex-Berater im Verteidigungsministerium, Serhij Sternenko, auf die Einschränkungen hingewiesen. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht dafür.