Viele wichtige politische Personalien müssen in den USA vom Senat abgesegnet werden, darunter die Besetzung der Botschafterposten. Unter Republikanern hatte es Vorbehalte gegen Lew gegeben wegen des Nuklearabkommens mit dem Iran, das während seiner Zeit in der Obama-Regierung ausgehandelt worden war und mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden sollte. Als Finanzminister war Lew damals in die Verhandlungen involviert, was die Aussetzung von Sanktionen gegen den Iran anging. Israel und der Iran sind Erzfeinde. Die israelische Regierung hatte das Abkommen stets scharf kritisiert.