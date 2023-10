SAP hat seinen Standort in Berlin deutlich ausgebaut. Europas grösstes Software-Unternehmen eröffnete am Montag im Beisein von Wirtschaftsminister Robert Habeck ein grosses Bürogebäude, das auf 13 Etagen Platz für 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet. SAP habe insgesamt 250 Millionen Euro in den Standort Berlin-Moabit investiert, sagte SAP-Technologievorstand Jürgen Müller.

16.10.2023 17:45