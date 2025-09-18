Krebszellen können sich vor dem Immunsystem «verstecken». Sie schicken den Immunzellen ein «Nicht-Angreifen»-Signal, damit diese sie nicht zerstören. Ausserdem gibt es Abwehrzellen, die den Angriff des Immunsystems bremsen. Das neue Molekül hebelt diese «Nicht-Angreifen»-Signale aus und stachelt die Immunzellen in der Tumorumgebung gezielt zum Angriff an.