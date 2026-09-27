Dem «Wall Street Journal» zufolge wurde Boeing erstmals im November 2024 vom Betreiber der 737 Max auf den Fehler hingewiesen. Zunächst habe es aber danach ausgesehen, dass das Problem nicht die Voraussetzungen für eine sicherheitstechnische Überprüfung erfüllt habe, hiess es. Diese sei nun im September eingeleitet worden. Der Fehler gehe auf ein Software-Update zurück, schrieb die Zeitung. Branchenvertreter sähen ein potenzielles Problem darin, dass der extra Aufwand für die vertikale Navigation eine zusätzliche Belastung für Piloten im Landeanflug sei.