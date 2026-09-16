Auch dritte Umfrage sagt Scheitern voraus

Auch das dritte Stimmungsbarometer von Yougov Schweiz, das bereits am Dienstag veröffentlicht wurde, sagt ein Nein für beide Initiativen voraus. Für die Neutralitätsinitiative sprechen sich 30 Prozent der Befragten aus, 63 Prozent sind dagegen. Die Ernährungsinitiative komme auf 29 Prozent Ja-Stimmen bei 65 Prozent Nein-Stimmen. Die Ablehnung beider Vorlagen habe sich seit der letzten Umfrage Mitte August verfestigt. Die Nein-Lager legten bei beiden Initiativen um 13 Prozentpunkte zu.