Die Justizbehörden in New Mexico hatten zu Beginn des Jahres angekündigt, die Ermittlungen zu mutmasslichen Straftaten Epsteins wieder aufzunehmen. Die Ermittlungen waren in dem Bundesstaat ursprünglich 2019 auf Antrag der Staatsanwaltschaft des Southern Districts in New York eingestellt worden. Im Zentrum der Ermittlungen steht die «Zorro-Ranch» Epsteins. Der Anklageschrift zufolge soll es dort über 20 Jahre lang zu sexuellem Missbrauch und Menschenhandel gekommen sein. Die Ermittlungen dazu hielten an, so Torrez nun./apo/DP/he