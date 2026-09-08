Die Finanzierung ist Teil eines Pakets von insgesamt bis zu 38 Millionen Euro, das Newron im Februar mit bestehenden und neuen Investoren aus Europa und Asien vereinbart hatte. In einer ersten Tranche zeichnete die Investorengruppe bis zu 779'624 neue Aktien zu je 19,24 Euro, was einem Bruttoerlös von bis zu 15 Millionen Euro entsprach.