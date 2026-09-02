Insgesamt seien 996 Personen in das Screening aufgenommen worden, so die Meldung. 411 davon seien bereits einer Behandlung zugewiesen, bei weiteren 352 laufe die Eignungsprüfung noch. Bis Mitte Oktober soll die angestrebte Zahl von mindestens 600 randomisierten Studienteilnehmern erreicht sein.