Die Minderheitsregierung der Niederlande ringt um ihr Überleben. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD warf im Parlament den beiden Partnern den Bruch des Koalitionsvertrages vor. Diese Parteien hatten sich im Streit um eine Steuerreform mit der linken Opposition auf Einführung einer «Millionärsteuer» geeinigt. Das aber werde die VVD nicht mittragen, sagte Fraktionschef Ruben Brekelmans. «Auf diese Weise können wir nicht zusammenarbeiten», sagte er und forderte einen «grundlegenden Reset der Koalition».