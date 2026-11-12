Erst vor knapp neun Monaten war das Dreier-Bündnis von Ministerpräsident Rob Jetten angetreten. Seine linksliberale D66, die VVD und die christdemokratische CDA haben aber in beiden Kammern des Parlaments keine Mehrheit.
Jetten sagt Reise zu Gipfeltreffen ab
Monatelang verhandelte die Koalition erfolglos mit der Opposition über die Steuerreform. Die VVD will mit den äusserst rechten Parteien zusammenarbeiten. D66 und CDA einigten sich aber auf einen Kompromiss mit der linken Opposition, der unter anderem eine Steuererhöhung für Menschen mit sehr hohem Einkommen vorsieht.
Regierungschef Jetten sollte sich erst später im Parlament äussern. Er hatte wegen der Krise seine Reise zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin abgesagt./xx/DP/jha
(AWP)