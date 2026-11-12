«Millionärsteuer» zugestimmt

Anlass der schweren Regierungskrise war eine schon lange geplante Steuerreform. Der Minderheitsregierung war es nicht gelungen, eine Mehrheit dafür zu gewinnen. Am Mittwoch hatten dann die linksliberale D66 und die christdemokratische CDA einen Kompromiss mit der rotgrünen Oppositionspartei Pro gefunden. Der sieht unter anderem auch die extra Besteuerung von Einwohnern mit hohem Vermögen vor, die sogenannte «Millionärsteuer». Das aber ging der rechtsliberale VVD zu weit. Sie drohte mit dem Ende der Koalition.