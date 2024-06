In den Tagen vor dem Krisengipfel hatte die Landesregierung bereits Erwartungen formuliert, was die Werft für eine Unterstützung zu tun habe. So sagte Wirtschaftsminister Lies im Landtag, als international tätiger Konzern müsse Meyer auch entsprechende Strukturen haben: «Es braucht einen mitbestimmenden Aufsichtsrat, es braucht eine Konzernstruktur.» Was nicht gehe, sei eine pauschale Botschaft des Unternehmens, dass sich die Zukunft nur mit dem Abbau von Stellen sichern lasse.