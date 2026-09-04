Das neue Sparpaket bei Volkswagen betrifft laut Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies auch etwa 25.000 Stellen in Deutschland. Der vom Autokonzern angepeilte Abbau von rund 50.000 weiteren Stellen sei bislang zwar eine rechnerische Grössenordnung, sagte der SPD-Politiker und VW -Aufsichtsrat. «Aber dann wird es ungefähr so sein, dass ungefähr die Hälfte der dann betroffenen Stellen auf Deutschland zufällt.»