Kurzfristig könne man nicht sehr viel gegen die Folgen des Niedrigwassers tun. Man könne zwar Felsen, die im Weg stehen und jetzt aufgrund des niedrigen Wasserstandes für Engpässe sorgen, beseitigen, um die Schiffbarkeit zu verbessern. Für eine wirkliche Veränderung aber brauche es eine «Korridorsanierung» des Rheins, ähnlich wie auch bei anderen Verkehrsträgern wie der Bahn. Aber: «Wir haben gerade auch in den Wasserstrassen das Problem, dass lange Genehmigungsverfahren und Prüfverfahren wirklich auch eine Modernisierung verhindern.» Geplante Infrastrukturprojekte müssten viel schneller auf den Weg gebracht werden.