Sonderkoordinator für Güterzüge

Auf dem deutschen Netz der Bahn-Gesellschaft DB InfraGO seien täglich rund 4.500 Güterzüge unterwegs, mehr als 220 Eisenbahnunternehmen nutzten das Netz. Bei der DB InfraGO gebe es einen Sonderkoordinator Niedrigwasser, der besonders auf Nord-Süd-Verkehre entlang von Rhein und Elbe blicke und sie steuere. Güterverkehre würden derzeit auch über Umleitungen ermöglicht.