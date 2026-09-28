Der Pegel in Kaub liege trocken, sagt Thomas Puls, Experte für Verkehr und Infrastruktur am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die Situation vor Ort sei damit schlechter als im August, aus verkehrlicher Sicht sei der Unterschied weniger gross. «Mit Ausnahme weniger Spezialschiffe, die wohl noch mit stark reduzierter Ladung den Engpass passieren können, ist der Rhein defacto erneut zweigeteilt.» Der Mittel- und Oberrhein samt Zuflüssen seien erneut von den Häfen in Duisburg und Rotterdam abgeschnitten.