Der Sportartikelhersteller Nike ist verhalten in das neue Geschäftsjahr gestartet. So bremste ein Rückgang im Heimatmarkt die Entwicklung. Jedoch machte der US-Konzern grössere Fortschritte beim Abbau von überschüssigen Lagerbeständen als erwartet und auch die an den Finanzmärkten viel beachtete Bruttomarge fiel nicht so schlecht aus, wie gedacht. Die Aktie machte daher im nachbörslichen US-Handel am Donnerstagabend einen Sprung nach oben. Dies beflügelte auch die Konkurrenten Adidas und Puma , deren Papiere am Freitagvormittag deutlich zulegen konnten.

29.09.2023 11:10