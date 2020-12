Noch düsterer: Dritte "Wilder"-Staffel startet am 5. Januar

In ihrem neuesten Fall sind Kommissarin Rosa Wilder (Sarah Spale) und ihr Partner Manfred Kägi (Marcus Signer) einem Serientäter auf der Spur. Dieser hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, Polizisten für ihre Fehltritte mit dem Tod zu bestrafen. Auch die Fahnder selbst geraten in dessen Fokus.

Schauplatz der Geschichte ist erneut die Jura-Landschaft. Doch seien die neuen Folgen durch ihre thrillerhafte Erzählweise noch düsterer und härterer als die vorhergehenden. "Diese Erzählform erzeugt eine enorme Spannung und einen unwiderstehlichen Sog, als Zuschauer kann man kaum warten, bis es weitergeht", wird Bettina Alber, Leiterin Serien bei SRF, zitiert. Aus diesem Grund werde die komplette Staffel ab dem ersten Ausstrahlungstag bereits online gestellt.

Gedreht wurden die sechs neuen Folgen in zwei Drehblöcken von Januar bis März 2020 und im August 2020 in La Chaux-de-Fonds und La Brévine. Sie sind jeweils am Dienstagabend um 20.05 Uhr auf SRF 1 zu sehen.

(SDA)