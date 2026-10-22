Das BACS weist mit Nachdruck darauf hin, dass Sicherheitsupdates für die bekannten Schwachstellen vorhanden seien und installiert werden müssten. Nach aktuellem Kenntnisstand seien aber keine Angriffe in der Schweiz bekannt. Dies schliesse aber bislang unerkannte oder nicht gemeldete Vorfälle nicht aus. Für kritische Infrastrukturen gibt es seit 1. April 2025 eine Meldepflicht.