Merz setzt Abweichler bei Ukraine-Hilfe unter Druck

Erschwert werden die Verhandlungen auch dadurch, dass Merz die Haushaltsverhandlungen zuletzt mit den Gesprächen über die Finanzierung neuer notwendiger Ukraine-Hilfen verknüpft hat. Er droht dabei mit einer Blockade, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. «Wenn die Europäische Union etwas finanziert, dann tut es die Europäische Union als Europäische Union», sagte er. «Und zu dieser Europäischen Union gehören 27 und nicht 23 oder 24.»