Als er auf die Toilette gegangen sei, habe er die Crew des Schiffes getroffen und auf das Signal angesprochen. Er erinnerte sich, dass die Gruppe verwirrt reagiert habe. «Das war wie eine Überforderung», sagte der 59-Jährige. «Sportbootskipper würde so eine Frage nicht irritieren.» Schliesslich habe ihm einer der Männer - den er für den Skipper hielt - auf Englisch gesagt, dass das AIS-Signal nicht von der «Andromeda» käme.