Das schlagartig entweichende Gas bei der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines in bis zu 80 Metern Tiefe hätte kleine Schiffe an der Wasseroberfläche nach Einschätzung eines Sachverständigen versenkt. «Kleine Schiffe haben absolut keine Chance», sagte der Wasserbauspezialist Mario Oertel von der Bundeswehruniversität Hamburg vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Er sollte am dritten Prozesstag im Verfahren um den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines darlegen, was passiert wäre, wenn zum Zeitpunkt der Explosionen an der Stelle Schiffe gefahren wären.