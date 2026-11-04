Ein als Zeuge geladener Beamter des Bundeskriminalamts (BKA) sagte, seine Behörde habe nach einem nachrichtendienstlichen Hinweis des Verfassungsschutzes vom 14. Oktober 2022 nach einem hochseetauglichen Boot gesucht, mit dem die Saboteure zum Anschlagsort südlich der Insel Bornholm gekommen sein sollen. Zunächst hätten Beamte dabei rund ein Dutzend Firmen in Rostock besucht. Am Ende sei nur noch ein Unternehmen übriggeblieben, das seinen Sitz zwar eigentlich auf Rügen habe, aber auch im Rostocker Jachthafen Hohe Düne tätig sei.