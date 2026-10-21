Verteidigung forderte Einstellung nach Urteil

Die Verteidigung des Angeklagten Serhij Kusnjezow hatte zu Prozessbeginn am Mittwoch vor einer Woche die Einstellung des Verfahrens durch Urteil beantragt. Laut Anklage soll der 50 Jahre alte frühere Offizier einer Spezialeinheit der ukrainischen Armee der Drahtzieher hinter der Sprengung der Gaspipelines Ende September 2022 gewesen sein. Er wird unter anderem eines Kriegsverbrechens beschuldigt.