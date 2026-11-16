Pässe frisch ausgestellt

Die mutmasslich an dem Anschlag Beteiligten sollen mit den Pässen zwischen August und September 2022 aus der Ukraine nach Polen eingereist und wenige Tage vor den Explosionen am Grund der Ostsee wieder in die Ukraine ausgereist sein. Alle Pässe waren den polnischen Angaben zufolge erst im Anschlagsjahr neu ausgestellt worden.