Branchenexperte Johan Ekblom von der Bank UBS schrieb in einer ersten Reaktion von etwas schwächer als erwarteten Geschäftszahlen im dritten Quartal. Wichtiger aus Sicht von Investoren dürften aber die ausgesetzten Aktienrückkäufe sein. Mit Ergebnissen der Diskussionen mit der EZB sei nicht vor 2027 zu rechnen. Am Markt würden Aktienrückkäufe in Höhe von 250 Millionen Euro in diesem Jahr und 850 Millionen Euro im Jahr 2027 erwartet, was nun gefährdet erscheine.