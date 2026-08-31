Nordkorea hat seinen harten Kurs gegenüber den USA bekräftigt und einen weiteren Ausbau des eigenen Atomwaffenprogramms verteidigt. So warf ein Sprecher des Aussenministeriums in Pjöngjang der US-Regierung vor, dass sich deren feindselige Politik nicht geändert habe. Als Beleg verwies er darauf, dass Washington weiter an einer vollständigen nuklearen Abrüstung Nordkoreas festhalte. Ausserdem plane die USA weiterhin nächste Woche ein Militärmanöver mit Südkorea und Japan.