Bevorstehendes US-südkoreanisches Militärmanöver

Vergangene Woche hatte Nordkorea ebenfalls eine Kurzstreckenrakete abgefeuert. Laut südkoreanischen Berichten dürften die jüngsten Raketentests im Zusammenhang mit den jährlichen Militärübungen der amerikanischen und südkoreanischen Streitkräfte stehen. Diese sollen am 17. August beginnen. Daher rechnen Experten in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise mit weiteren nordkoreanischen Raketentests. Nordkoreas Staatsführung betrachtet die Militärmanöver als potenzielle Kriegsvorbereitung, während Seoul und Washington deren defensive Natur betonen.