Nordkorea hat erneut ein Geschoss in Richtung des Meeres östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums und des zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs Pacom soll es sich bei dem Geschoss um eine ballistische Rakete handeln.