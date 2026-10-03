«Wir sind über den Raketenstart informiert und stehen in engem Kontakt mit unseren Verbündeten und Partnern», teilte Pacom auf der Plattform X mit. «Nach derzeitigem Stand stellt dieses Ereignis keine unmittelbare Bedrohung für US-Personal, das US-Hoheitsgebiet oder unsere Verbündeten dar», hiess es weiter.
Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, die Rakete sei wahrscheinlich ausserhalb der japanischen ausschliesslichen Wirtschaftszone ins Japanische Meer gestürzt.
Nordkorea hatte zuletzt am 20. September mindestens eine ballistische Rakete in diese Richtung abgefeuert. Nordkorea testet regelmässig ballistische Raketen und andere Waffensysteme. Nach Einschätzung von Fachleuten dienen die Tests dazu, die militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Stärke zu demonstrieren.
Dem abgeschotteten Land unter Machthaber Kim Jong Un ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./gma/DP/zb
(AWP)