Das nationale Sicherheitsbüro im südkoreanischen Präsidialamt kam zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und forderte Pjöngjang auf, solche Provokationen einzustellen. Auch das japanische Verteidigungsministerium und das zuständige Regionalkommando des US-Militärs Pacom bestätigten den Start einer ballistischen Rakete. Vertreter der Aussenministerien Japans, Südkoreas und der USA berieten sich nach Angaben aus Tokio telefonisch.