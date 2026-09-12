Trump liess Militärmanöver reduzieren

Mitte August machten sowohl Südkorea als auch die USA deutliche Zugeständnisse an Nordkorea. So ordnete US-Präsident Donald Trump an, ein gemeinsames Militärmanöver mit Südkorea deutlich zu reduzieren. Er verwies dabei auf seine angeblich «sehr gute Beziehung» zu Nordkoreas Machthaber Kim und sagte, er rechne damit, diesen noch in diesem Jahr zu treffen. Kim selbst hat sich zu dem Gesprächsangebot bislang nicht öffentlich geäussert.