Wenige Tage nach dem Abschuss ballistischer Raketen hat Nordkorea nach eigenen Angaben erneut Raketen getestet. Die Raketenbehörde des Landes habe am Mittwoch zwei Arten von strategischen Marschflugkörpern abgefeuert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Bei den beiden Typen handelte es sich demnach um Geschosse, die von U-Booten gestartet werden.