Nordkoreas Führung hat Südkorea trotz der Verkürzung des gemeinsamen Militärmanövers mit den USA scharf angegriffen. Kim Yo Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, erklärte in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme, Südkorea befinde sich in einer «erbärmlichen Lage», weil es seine «Kriegsspiele» nicht mehr wie geplant weiterführen könne.