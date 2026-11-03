Nordkorea hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, für den Diebstahl von mehreren Milliarden Dollar bei der Handelsplattform Binance verantwortlich zu sein. Die Anschuldigung sei «absurd» und eine «schwerwiegende politische Provokation», erklärte Kim Yo Jong, Schwester von Machthaber Kim Jong Un, in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme.