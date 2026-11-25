Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, hatte am Dienstag wegen dieser Sanktionen mit der Schliessung des diplomatischen Büros der Schweiz gedroht. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte noch am selben Tag mit, dass diesbezüglich weder die Schweizer Botschaft in Peking noch das Diplomatenbüro in Pjöngjang offiziell kontaktiert worden seien.