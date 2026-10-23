Hintergrund der Grenzbefestigung ist die von Kim vollzogene Abkehr vom Streben nach einer Wiedervereinigung der beiden koreanischen Staaten. Zuvor hatte es sich die Regierung in Pjöngjang seit Staatsgründung 1948 zum Ziel erklärt, auf eine Vereinigung mit dem Süden hinzuarbeiten. Erstmals rückte Kim Ende 2023 von diesem Ziel ab, als er Südkorea damals zum «Hauptfeind» erklärte. Mittlerweile hat Nordkorea auch sämtliche Bezüge zu einer Wiedervereinigung mit Südkorea aus der Verfassung des Landes gestrichen.