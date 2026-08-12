Der Gewinn belief sich auf 1,753 Billionen norwegische Kronen und war damit in Landeswährung so hoch wie noch nie. Dies entspricht einer Rendite von 9,4 Prozent. Dabei holte der Fonds im zweiten Quartal kräftig auf: Nach den ersten drei Monaten hatte noch ein Verlust von umgerechnet 109 Milliarden Franken Buche gestanden.