Engpass bei Transport, nicht bei Ware

Der Grund für den Engpass liegt nicht bei der Verfügbarkeit der Ware, sondern bei den Transportwegen in die Schweiz. Auf dem Weltmarkt sind laut WL genügend Proteinträger erhältlich. Wegen des wochenlangen Niedrigwassers auf den zentralen Schifffahrtsrouten Rhein und Donau stocken jedoch die Importe. Da auch andere Güter vermehrt auf Strasse und Schiene transportiert werden, sind die Kapazitäten für die Futtermittelimporteure ausgelastet.