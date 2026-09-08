Die Bank Vontobel spricht in einem ersten Kommentar von einem deutlichen Rückschlag für die Pipeline. Zwar würden die Schätzungen für die gemeinsamen Spitzenumsätze der anderen zwei von Avidity übernommenen Therapien nicht geändert. Allerdings hätten die heutigen Nachrichten das Vertrauen nicht gestärkt, so die Analysten. Zudem entfernen sie die für Del-desiran eingeplanten risiko-adjustierten Spitzenumsätze von 3 Milliarden Dollar (mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent) nun aus dem Modell. Das Kursziel reduzieren sie daher leicht auf 125 von 128 Franken.