Vontobel hatte eine Spitzenumsatzschätzung von 2 Milliarden in den Büchern. Im Gegenzug erhöht die Bank nun aber ihre Schätzung für Remibrutinib von 1 auf 2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich senkt die Bank ihr Kursziel für Novartis daher nur von 130 auf 128 Franken und bestätigt das Rating «Hold».