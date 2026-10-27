Das Umsatzplus sei vor allem auf die bessere Entwicklung älterer Produkte zurückzuführen, während neuere Medikamente die Erwartungen verfehlten, so der Vontobel-Kommentar weiter. Das wird auch von der ZKB bemängelt: Das Schuppenflechtemittel Cosentyx, das Cholesterin-Medikament Leqvio oder die Gentherapie Zolgensma hätten überzeugt, während sich die Absätze der Radioligandtherapie Pluvicto oder des Brustkrebsmittels Kisqali eher schwächer entwickelten.