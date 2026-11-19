Die Experten der LUKB ziehen ein ähnliches Fazit: Das Problem bei Novartis sei nicht die Produktpalette, sondern die «Fragezeichen über dem, was danach kommen soll». Denn nach «einigen» gescheiterten Studien im Herbst seien die Basler «unter Zugzwang». Der Markt stelle sich zurecht die Frage, was die Lücke füllen könnte, wenn die aktuellen Kassenschlager den Patentschutz verlieren. Vieles in der Entwicklungspipeline scheine «auf der Zeitachse noch etwas weit draussen». Generell sei Novartis zwar noch weit davon entfernt ein «Problembär» zu sein, die «heisseste Pharma-Party» steige indes zurzeit auch nicht.