Novartis hat einen ergänzenden Zulassungsantrag (sNDA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für Remibrutinib zur Behandlung von symptomatischer Dermographismus, einer Form der chronisch induzierbaren Urtikaria (CIndU), eingereicht. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, erreichte er mit dem Wirkstoff im Phase-III-RemIND-Test bei der Form der chronischen Nesselsucht (CIndU) das primäre Studienziel.