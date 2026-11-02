Novartis hat die im August 2025 mit dem schwedischen Biotech-Unternehmen BioArctic geschlossene Forschungskooperation beendet. Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic. Diese sollte mit einem nicht näher bezeichneten, firmeneigenen Antikörper von Novartis kombiniert werden, wie BioArctic am Montagabend mitteilte.