Novartis setzt grosse Hoffnungen auf ⁠Remibrutinib und will weltweit die Zulassung für die ​Behandlung von schubförmiger Multipler ⁠Sklerose beantragen. Während einige Analysten dem Medikament in dieser Indikation einen Spitzenumsatz ‌von rund vier Milliarden Dollar pro Jahr zutrauen, zeigten sich die Experten von Barclays skeptischer. Da die Wirksamkeit hinter der von Konkurrenzprodukten ‌zurückbleibe, senkten sie ihre Umsatzprognose von fünf auf 3,5 Milliarden ​Dollar und reduzierten ihr Kursziel für die Novartis-Aktie.