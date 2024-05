Novartis hat die Lizenz in Kanada für das Hautkrankheitsmittel Cosentyx zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) erhalten. Die Zulassung gelte für Patienten, die auf eine konventionelle Therapie nur unzureichend angesprochen hätten, teilte der Pharmakonzern am Mittwochnachmittag in Kanada mit.