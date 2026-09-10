Das Vergütungssystem von Novartis müsse daher stärker an den Nettogewinn statt an das bereinigte Ergebnis gekoppelt werden - dann wären die Manager bei Übernahmen auch vorsichtiger. «Wenn man einen 12-Milliarden-Dollar-Deal abschliesst und dieser auf null hinausläuft, muss das Management dafür bestraft werden», sagte Samra. Gleichzeitig merkte er an, dass aus der Avidity-Übernahme noch andere vielversprechende Medikamente hervorgehen könnten.