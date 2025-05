Der Pharmakonzern Novartis wird an der Anfang Juni stattfindenden Konferenz American Society of Clinical Oncology (Asco) und Mitte Juni am europäischen Pendant European Hematology Association (EHA) zahlreiche Studiendaten vorstellen. Die in rund 60 Beiträgen vorgestellten Daten von Novartis oder Prüfärzten hätten das Potenzial, die medizinische Praxis zu verändern, teilte der Konzern am Donnerstag mit.